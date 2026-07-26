Marcos Leonardo na zijn Ajax-debuut: "Ik hoop dat te herhalen"
Marcos Leonardo heeft zijn officieuze debuut voor Ajax gemaakt. De Braziliaanse spits begon in de basis tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Burnley en kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste minuten in het shirt van de Amsterdammers.
"Ik ben blij met mijn eerste minuten in het shirt van Ajax", zo vertelt hij aan Ziggo Sport. Leonardo spreekt direct zijn ambities uit voor het nieuwe seizoen. "Ik dank God voor alles en we komen steeds dichter in de buurt van mijn debuut in de competitie. Het is voor ons heel belangrijk om een goed seizoen te draaien en titels te winnen."
De 23-jarige aanvaller vertelt dat hij niet lang hoefde na te denken toen Ajax zich meldde. "Zodra het bod van Ajax kwam hebben mijn vader en mijn zaakwaarnemer met mij gesproken."
Hij wil zijn doelpuntenproductie ook in Amsterdam voortzetten. "Ik ben een speler van wie veel mensen houden. Ondanks dat ik pas 23 jaar ben, heb ik al veel doelpunten gemaakt. Ik hoop dat te herhalen in het shirt van Ajax."
Leonardo denkt dat hij ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring kan meebrengen. "Ik kom van Santos en daar breken jonge spelers snel door. Ik heb, als ik mij niet vergis, 270 wedstrijden gespeeld en 110 doelpunten gemaakt. Ik ben nog jong, maar ik heb al veel ervaring opgedaan bij verschillende clubs. Ik ben blij en ik hoop dit team zo goed mogelijk te kunnen helpen dit seizoen."
Tot slot richtte de Braziliaan zich nog tot de Ajax-supporters. "Ik hoop dat we ons van onze beste kant kunnen laten zien voor al deze supporters die vandaag gekomen zijn om ons te steunen. Dat het een glorieus seizoen voor ons mag worden."
Marcos Leonardo na zijn Ajax-debuut: "Ik hoop dat te herhalen"
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