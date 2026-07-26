Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Marcos Leonardo na zijn Ajax-debuut: "Ik hoop dat te herhalen"

Gijs Kila
bron: Ziggo Sport
Marcos Leonardo
Marcos Leonardo Foto: © Pro Shots

Marcos Leonardo heeft zijn officieuze debuut voor Ajax gemaakt. De Braziliaanse spits begon in de basis tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Burnley en kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste minuten in het shirt van de Amsterdammers.

"Ik ben blij met mijn eerste minuten in het shirt van Ajax", zo vertelt hij aan Ziggo Sport. Leonardo spreekt direct zijn ambities uit voor het nieuwe seizoen. "Ik dank God voor alles en we komen steeds dichter in de buurt van mijn debuut in de competitie. Het is voor ons heel belangrijk om een goed seizoen te draaien en titels te winnen."

De 23-jarige aanvaller vertelt dat hij niet lang hoefde na te denken toen Ajax zich meldde. "Zodra het bod van Ajax kwam hebben mijn vader en mijn zaakwaarnemer met mij gesproken."

Hij wil zijn doelpuntenproductie ook in Amsterdam voortzetten. "Ik ben een speler van wie veel mensen houden. Ondanks dat ik pas 23 jaar ben, heb ik al veel doelpunten gemaakt. Ik hoop dat te herhalen in het shirt van Ajax."

Leonardo denkt dat hij ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring kan meebrengen. "Ik kom van Santos en daar breken jonge spelers snel door. Ik heb, als ik mij niet vergis, 270 wedstrijden gespeeld en 110 doelpunten gemaakt. Ik ben nog jong, maar ik heb al veel ervaring opgedaan bij verschillende clubs. Ik ben blij en ik hoop dit team zo goed mogelijk te kunnen helpen dit seizoen."

Tot slot richtte de Braziliaan zich nog tot de Ajax-supporters. "Ik hoop dat we ons van onze beste kant kunnen laten zien voor al deze supporters die vandaag gekomen zijn om ons te steunen. Dat het een glorieus seizoen voor ons mag worden."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij FK Vojvodina - Ajax

'Dusan Tadic staat voor sensationele terugkeer in de Eredivisie'

0
Youri Baas

Vertrekt Baas bij Ajax? "Volgens mij is er beweging rond hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marcos Leonardo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Marcos Leonardo na zijn Ajax-debuut: "Ik hoop dat te herhalen"

'Dusan Tadic staat voor sensationele terugkeer in de Eredivisie'

Vertrekt Baas bij Ajax? "Volgens mij is er beweging rond hem"

'Ajax trekt zich terug uit de strijd om handtekening Ceballos'

Steur vol vertrouwen na Ajax-exit: "Ik hoop een van hen te worden"

Tegenvaller voor Ajax-fans: bier duurder in Johan Cruijff ArenA

Míchel hoopt op transfer: "Hopelijk kunnen we snel over hem praten"

Ajax wint van Burnley na goals van Bouwman en uitblinker Ouazane
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws