'Marcos Leonardo op zijspoor': "Soms verdriet en beetje boos"
De Braziliaanse verdediger Lucas Rosa voelt zich steeds meer thuis bij Ajax. Ook met zijn landgenoot Marcos Leonardo heeft hij een goede band. Rosa leeft mee met de spits, die bij Ajax moeite heeft om tot scoren te komen. In het verleden was Leonardo juist bijzonder trefzeker.
"Als hij niet scoort, is hij verdrietig en soms zelfs een beetje boos. Dat was zo tegen Groningen en Atalanta. Maar hij komt steeds beter in vorm. Hij is belangrijk met zijn loopacties in de diepte, met druk zetten, met de bal vasthouden. Dat we vijf keer scoorden in Groningen, kwam ook door hem."
Volgens Rosa heeft Leonardo mogelijk nog wat tijd nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. De spits maakte eerder zijn doelpunten in Saoedi-Arabië, maar de omstandigheden in Nederland zijn heel anders. "Het is totaal anders dan in Saoedi-Arabië, waar hij hiervoor speelde. De competitie, het weer, de stad, de mensen: alles is anders. Iedereen verwacht doelpunten van hem. Dat zorgt ook voor druk. Ik denk dat het vooral in zijn hoofd zit, want op de training laat hij zien dat hij een goede afmaker is."
De twee Brazilianen trekken buiten het veld eveneens veel met elkaar op. "We trekken veel met elkaar op, al spreekt hij geen Engels. Tijdens de interlandperiode zijn we samen naar Ibiza geweest. Op de club zijn we meestal samen met Caio Henrique en Oscar Gloukh."
Rosa, die in het verleden bij Juventus speelde en daar veel leerde van clubicoon Giorgio Chiellini, gaat ook in op de defensieve kwetsbaarheid van Ajax. Hij vindt dat de Amsterdammers momenteel te veel doelpunten incasseren, maar ziet ook een verklaring in de aanvallende speelwijze van de ploeg. "We zijn aanvallend ingesteld en zetten hoog druk, dan is het niet gek dat we ook ruimte weggeven. Je ziet het vaker: aanvallende clubs zoals Barcelona en PSV krijgen ook veel goals tegen. Maar als je zelf vijf keer scoort en er twee tegen krijgt, is dat volgens mij oké."
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