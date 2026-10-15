Marcos Leonardo vergeleken met Haaland: "Dat is indrukwekkend"
Marcos Leonardo weet tot dusver nog niet te overtuigen bij Ajax. De Braziliaanse spits kwam voor bijna twintig miljoen euro over van de Saoedische club Al Hilal, maar heeft geen basisplaats veroverd in Amsterdam. Leonardo is zelfs vaak het mikpunt van hoon.
Pieter Zwart ziet echter nog voldoende potentie. "In de casus Marcos Leonardo zijn de oordelen gebaseerd op twee basisplekken, acht invalbeurten en een lading gemiste kansen", beschrijft Zwart op de website van Voetbal International. "Juist die vele missers beloven veel goeds voor Marcos Leonardo. Wie een goede spits zoekt, moet door de doelpunten heen kijken."
"Marcos Leonardo staat opvallend vaak op de juiste plek", meent Zwart. "Hoewel hij tijdens de duels in de voorrondes van de Conference League volgens Míchel nog niet in 'zijn beste fysieke staat' was, noteerde hij interessante statistieken. In zijn beperkte speeltijd bij Ajax is de Braziliaan nu al tot 5,25 Expected Goal gekomen. Dat leverde tot nu toe slechts twee daadwerkelijke doelpunten op."
Volgens Zwart kan het alleen maar beter gaan. "Omgerekend naar speeltijd is 1,38 xG per 90 minuten indrukwekkend. Deels valt dat te verklaren door de magere tegenstand in de Conference League. In de context van die povere weerstand liet Marcos Leonardo de loopacties zien waarmee hij bij zijn vorige clubs uitblonk. Het voornaamste dat ontbrak: de afronding."
"Niets in de data van Marcos Leonardo suggereert dat op dit vlak sprake is van een structureel probleem", verzekert Zwart. "Marcos Leonardo vertoont het patroon van de gemiddelde spits. Het ene seizoen is hij veel effectiever dan de kwaliteit van de kansen. Het volgende jaar verprutst hij veel mogelijkheden. Reden voor grote zorg? Niet op basis van de data."
Zwart maakt een vergelijking met een van de beste spitsen ter wereld. "Zelfs Erling Haaland heeft jaren waarin hij onderpresteert ten opzichte van Expected Goals. Sinds zijn komst naar de Premier League heeft de Noor liefst 118 grote kansen gemist. Niemand benadert het aantal verspilde mogelijkheden van Haaland. Zoals ook niemand bij zijn doelpuntenmoyenne in de buurt komt. De belangrijkste kwaliteit voor een spits is dat hij in posities komt om te scoren. Dan volgen de doelpunten, vroeg of laat. Zolang Marcos Leonardo in scoringsposities blijft komen is er alle aanleiding om te verwachten dat doelpunten volgen."
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