'Marcos Leonardo ziet zijn transferwaarde met miljoenen dalen'

Marcos Leonardo kent bij Ajax een teleurstellende start. De miljoenenaankoop ziet dat ook terug aan zijn geschatte transferwaarde.

De transferwaarde van de Braziliaan wordt namelijk op 16 miljoen euro ingeschat door Transfermarkt. Afgelopen zomer was dit nog maar liefst 20 miljoen euro. Een flinke daling voor de spits die afgelopen zomer overkwam van Al Hilal.

De Braziliaan ligt nog tot medio 2031 vast in Amsterdam. De afgelopen weken moet hij het doen met een plek op de bank en lijkt Kasper Dolberg hem zelfs voorbijgestreefd in de pikorde.