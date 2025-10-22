Maresca: "Zal na het laatste fluitsignaal tegen Ajax ook zo zijn"

Enzo Maresca claimt te weten hoe Ajax voetbalt en wat men in Londen en bij Chelsea van de club kan verwachten. De trainer heeft veel zin in het treffen tussen zijn club en de oud Champions League-winnaar.

"Het is een team dat altijd probeert te spelen volgens het DNA van de club, dus het wordt zeker een zware wedstrijd", zegt Maresca via de clubkanalen van Chelsea. "Zowel in het verleden als nu proberen ze hun eigen voetbal te spelen. Bovendien is het een club die deze competitie in het verleden heeft gewonnen, dus ze willen iedereen laten zien dat ze hier zijn gekomen om hun best te doen om ons te verslaan – en wij gaan precies hetzelfde proberen te doen."

Maresca ziet dat Chelsea steeds beter begint te spelen. "Het is een mooie competitie omdat je tegen fantastische clubs speelt", zegt de hoofdtrainer. "In de eerste wedstrijd, uit tegen Bayern München, waren we niet blij met het resultaat, maar we hebben 90 minuten lang oog in oog gestaan met een club die de afgelopen zes of zeven jaar altijd de kwartfinales, halve finales en finale heeft bereikt."

"Tegen Benfica hebben we ons zo goed mogelijk voorbereid om te winnen, en dat is gelukt. Als je tegen dit soort clubs speelt – Bayern, Benfica, Ajax – zijn er altijd dingen die je na de wedstrijd kunt leren. Dat zal na het laatste fluitsignaal tegen Ajax precies hetzelfde zijn", besluit hij.