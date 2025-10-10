Margaret over 'heftige' Ajax-periode: "Was daar best gevoelig voor"

Richonell Margaret groeide op in de Ajax-opleiding, maar tot een debuut in het eerste kwam het nooit. Na een aantal rondzwervingen is hij nu op zijn plek bij Go Ahead Eagles in Deventer. Op de clubwebsite vertelt hij over zijn tijd in Amsterdam.

“Dat was best een heftige periode”, vertelt hij. “En begrijp me niet verkeerd. Ik heb daar een leerzame tijd gehad en als ik daar kom, ken ik nog steeds veel mensen. Ajax voelt nog steeds een beetje als mijn thuis. Maar in de Ajax-jeugd moet je op jonge leeftijd al veel inleveren en elk jaar presteren. Het voelt soms een beetje als een fabriek. Je wordt constant beoordeeld alsof je een product bent. Zelf was ik daar destijds best gevoelig voor, dus dat was soms wel zwaar. Uiteindelijk leer je ontzettend veel van zo’n periode waarin er veel druk op je ligt.”

Terwijl Richonell op zijn achtste al bij een Nederlandse topclub speelde, had het niet veel gescheeld of hij was nooit gaan voetballen. “Vroeger wilde ik helemaal niet voetballen”, vertelt hij. “Als ik als klein jongetje op het veld stond, raakte ik de bal amper aan en keek ik vooral naar wat anderen deden. Maar mijn vader was trainer bij onze club en ik trainde vaak mee met zijn teams. Hij heeft me het voetbal uiteindelijk echt geleerd en daar ben ik hem heel dankbaar voor.”