Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Margaret over 'heftige' Ajax-periode: "Was daar best gevoelig voor"

Tom
bron: Go Ahead Eagles
Richonell Margaret
Richonell Margaret

Richonell Margaret groeide op in de Ajax-opleiding, maar tot een debuut in het eerste kwam het nooit. Na een aantal rondzwervingen is hij nu op zijn plek bij Go Ahead Eagles in Deventer. Op de clubwebsite vertelt hij over zijn tijd in Amsterdam. 

"Dat was best een heftige periode", vertelt hij. "En begrijp me niet verkeerd. Ik heb daar een leerzame tijd gehad en als ik daar kom, ken ik nog steeds veel mensen. Ajax voelt nog steeds een beetje als mijn thuis. Maar in de Ajax-jeugd moet je op jonge leeftijd al veel inleveren en elk jaar presteren. Het voelt soms een beetje als een fabriek. Je wordt constant beoordeeld alsof je een product bent. Zelf was ik daar destijds best gevoelig voor, dus dat was soms wel zwaar. Uiteindelijk leer je ontzettend veel van zo'n periode waarin er veel druk op je ligt."

Terwijl Richonell op zijn achtste al bij een Nederlandse topclub speelde, had het niet veel gescheeld of hij was nooit gaan voetballen. "Vroeger wilde ik helemaal niet voetballen", vertelt hij. "Als ik als klein jongetje op het veld stond, raakte ik de bal amper aan en keek ik vooral naar wat anderen deden. Maar mijn vader was trainer bij onze club en ik trainde vaak mee met zijn teams. Hij heeft me het voetbal uiteindelijk echt geleerd en daar ben ik hem heel dankbaar voor."

Louis van Gaal in de Johan Cruijff ArenA

Van Gaal heeft in Portugal lovende woorden voor Ajax: "Geloof daarin"

0
Don-Angelo Konadu bij Oranje Onder 19

Opstelling Jong Oranje bekend: Ajacied Konadu begint op de bank

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
