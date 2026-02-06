Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
"Marijn Beuker heeft bij Ajax voor korte en lange termijn gefaald"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax maakt dit seizoen geen aanspraak op de landstitel, maar volgens Valentijn Driessen hadden de Amsterdammers zich beter moeten versterken in de winterstop. De chef voetbal van De Telegraaf is kritisch op de gemaakte keuzes.

"Afgelopen transferperiode vergaten Ajax en Feyenoord alvast een eerste inhaalslag te maken", schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. "Gesouffleerd door Jordi Cruijff hebben directeur voetbal Marijn Beuker bij Ajax en algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bij Feyenoord voor de korte en lange termijn gefaald op de transfermarkt. Nog los van hun invulling van de trainerspositie in Amsterdam en Rotterdam."

"In de jacht op plaats 2 en directe plaatsing voor de competitiefase van de Champions League is ondeugdelijk transferbeleid gevoerd", vervolgt Driessen. "Door het vertrek van Kenneth Taylor en Remko Pasveer uit de hoofdstad en Quinten Timber en Justin Bijlow uit de havenstad staan Ajax en Feyenoord er nu zelfs slechter op dan voor de transferperiode."

Driessen snapt niet dat Ajax geen extra middenvelder heeft gehaald. "Zeven maanden schreeuwen ze bij Ajax om een verdedigende middenvelder, de zogenaamde nummer 6 als opvolger van Jordan Henderson. Wat in de zomer van 2025 niet lukte, zou in januari 2026 worden gerepareerd. Wie er ook kwam, geen nummer 6", aldus de journalist. 

