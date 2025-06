'Marijn Beuker hint op mogelijke Ajax-transfer op social media'

Marijn Beuker lijkt mogelijk vooruit te lopen op een aanstaande transfer van Raúl Moro naar Ajax. De directeur voetbal van de Amsterdammers is de Spaanse aanvaller onlangs gaan volgen op Instagram. Opvallend, want Beuker volgt verder vrijwel uitsluitend (jeugd)spelers van Ajax of mensen met wie hij in eerdere functies heeft samengewerkt.