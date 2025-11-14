Marijn Beuker krijgt kritiek te verwerken: "Weinig vernomen"

"Er is genoeg kritiek te geven op Alex Kroes, maar hij verstopt zich in elk geval niet", zegt Knipping, die op het eerste oog coulant lijkt te zijn voor de Amsterdammers.

"Van de door Louis van Gaal gepromote Marijn Beuker wordt daarentegen weinig vernomen. Hij is intussen toch al twee jaar bezig als Director of Football – een nieuw gecreëerde functie die Ajax met hoofdletters en Engelse terminologie kennelijk wat extra gewicht wilde geven. Nou, gewoon in het Nederlands: het voetbalbeleid van Ajax oogt net zo logisch en gestructureerd als de speelwijze van de ontslagen Heitinga."