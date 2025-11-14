Pak Schaal Podcast
"Op basis daarvan zou je bij Sneijder en Van der Vaart uitkomen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Marijn Beuker krijgt kritiek te verwerken: "Weinig vernomen"

Arthur
bron: Voetbal International
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Na ieder weekend blikt de redactie van Voetbal International terug op de opvallendste gebeurtenissen in de voetbalwereld. Ditmaal richt journalist Tom Knipping zijn aandacht op Ajax, waar volgens hem onduidelijkheid heerst over het beleid achter de schermen.

"Er is genoeg kritiek te geven op Alex Kroes, maar hij verstopt zich in elk geval niet", zegt Knipping, die op het eerste oog coulant lijkt te zijn voor de Amsterdammers.

"Van de door Louis van Gaal gepromote Marijn Beuker wordt daarentegen weinig vernomen. Hij is intussen toch al twee jaar bezig als Director of Football – een nieuw gecreëerde functie die Ajax met hoofdletters en Engelse terminologie kennelijk wat extra gewicht wilde geven. Nou, gewoon in het Nederlands: het voetbalbeleid van Ajax oogt net zo logisch en gestructureerd als de speelwijze van de ontslagen Heitinga."

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Cristian Willaert geeft duidelijkheid over Ajax: "Dat klopt niet"

0
Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart

"Op basis daarvan zou je bij Sneijder en Van der Vaart uitkomen"

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Valentijn Driessen en Jeroen Kapteijns

Driessen weet: "Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie"

0
