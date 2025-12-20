Marijn Beuker meldt contractnieuws: "Blij dat hij heeft getekend"

Peters maakt sinds 2018 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en komt momenteel uit voor de Onder 17. Marijn Beuker is verheugd over de contractondertekening. "We zijn blij dat Bianief vandaag zijn eerste contract heeft getekend", aldus de directeur voetbalzaken. "Hij speelt al zeven jaar in onze opleiding en daarmee is hij echt een jongen van de club."

Volgens Beuker beschikt Peters over meerdere sterke eigenschappen. "Bianief is een betrouwbare en hardwerkende back met veel drive. Een snelle en energieke speler die erg sterk is in één-op-één duels. Ook beschikt hij over het vermogen om als stille leider van het elftal de ploeg aan te sturen. Wij hopen dat hij zich de komende jaren verder blijft ontwikkelen en dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat in het shirt van Ajax."