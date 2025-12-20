Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Marijn Beuker meldt contractnieuws: "Blij dat hij heeft getekend"

Arthur
bron: Ajax
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Bianief Peters heeft zijn eerste profcontract bij Ajax ondertekend. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De zestienjarige vleugelverdediger heeft een verbintenis getekend die loopt tot medio 2028.

Peters maakt sinds 2018 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en komt momenteel uit voor de Onder 17. Marijn Beuker is verheugd over de contractondertekening. "We zijn blij dat Bianief vandaag zijn eerste contract heeft getekend", aldus de directeur voetbalzaken. "Hij speelt al zeven jaar in onze opleiding en daarmee is hij echt een jongen van de club."

Volgens Beuker beschikt Peters over meerdere sterke eigenschappen. "Bianief is een betrouwbare en hardwerkende back met veel drive. Een snelle en energieke speler die erg sterk is in één-op-één duels. Ook beschikt hij over het vermogen om als stille leider van het elftal de ploeg aan te sturen. Wij hopen dat hij zich de komende jaren verder blijft ontwikkelen en dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat in het shirt van Ajax."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Theo Janssen

Theo Janssen is dolblij met gewonnen prijs: "Heel bijzonder"

0
Thomas Vermaelen

Vermaelen: "Ajax is een club waar het structureel moeilijk is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd