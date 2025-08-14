Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Marijn Beuker overtuigd: "Hij gaat zijn kwaliteiten etaleren bij Ajax"

Stefan
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax heeft het contract van Sean Steur weten te verlengen. De middenvelder blijft één jaar langer verbonden aan de Amsterdammers en zette zijn handtekening onder een contract wat hem tot medio 2028 Ajacied maakt.

En dat stemt directeur voetbal Marijn Beuker natuurlijk tevreden. "Sean is een dynamische middenvelder met een uitstekende balbehandeling", vertelt Beuker op de clubsite van Ajax. "Hij is in staat om het spel op een voetballende manier naar voren te verplaatsen en gevaarlijke situaties te creëren voor het vijandelijke doel."

"Sean is een groot talent en hij heeft niet voor niets de voorbereiding meegedraaid met het eerste. Hopelijk kan hij snel de volgende stappen in zijn ontwikkeling zetten om van waarde te worden bij de A-selectie. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn kwaliteiten in de komende jaren gaat etaleren in het Ajax-shirt", aldus Beuker.

Gerelateerd:
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh krijgt compliment: "Hij is een beetje een genie"

0
Sean Steur

OFFICIEEL | Ajacied Sean Steur verlengt contract in Amsterdam

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marijn Beuker Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd