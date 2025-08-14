Marijn Beuker overtuigd: "Hij gaat zijn kwaliteiten etaleren bij Ajax"

Ajax heeft het contract van Sean Steur weten te verlengen. De middenvelder blijft één jaar langer verbonden aan de Amsterdammers en zette zijn handtekening onder een contract wat hem tot medio 2028 Ajacied maakt.

En dat stemt directeur voetbal Marijn Beuker natuurlijk tevreden. "Sean is een dynamische middenvelder met een uitstekende balbehandeling", vertelt Beuker op de clubsite van Ajax. "Hij is in staat om het spel op een voetballende manier naar voren te verplaatsen en gevaarlijke situaties te creëren voor het vijandelijke doel."

"Sean is een groot talent en hij heeft niet voor niets de voorbereiding meegedraaid met het eerste. Hopelijk kan hij snel de volgende stappen in zijn ontwikkeling zetten om van waarde te worden bij de A-selectie. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn kwaliteiten in de komende jaren gaat etaleren in het Ajax-shirt", aldus Beuker.