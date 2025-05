Marijn Beuker reageert op transferdeal: "Een zeer complete spits"

Ajax heeft de komst van Roméo Garnier officieel beklonken. De zestienjarige Franse aanvaller maakt per 1 juli 2025 de overstap naar Amsterdam en heeft een contract getekend tot en met 30 juni 2028. De overgang is nog wel onder voorbehoud van enkele formaliteiten.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is bijzonder blij met de aanwinst: "We zijn verheugd met de komst van Roméo Garnier. Hij is een intelligente spits met een neusje voor de goal en een uitstekend gevoel voor positionering in en rond het strafschopgebied. Bovendien beschikt hij over een natuurlijk scorend vermogen, wat hem tot een zeer complete spits maakt voor zijn leeftijd."

De transfer kwam niet uit de lucht vallen. Beuker op de officiële site van Ajax."We volgden hem al langere tijd en zijn er trots op dat we hem, ondanks interesse van internationale topclubs, hebben weten vast te leggen. We kijken uit naar zijn ontwikkeling bij Ajax."