"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
René Wagelaar is niet verrast dat Ajax ervoor heeft gekozen om John Heitinga te ontslaan. Volgens de spelersmakelaar heeft Ajax de afgelopen jaren een opeenstapeling aan fouten gemaakt. 

"Het zat eraan te komen. Het liep zo stroef. Dat is niet meer te houden. Heitinga had vanaf het begin al het probleem dat hij geen Ajax 1 trainer zou zijn. Het spel is ook niet goed, maar de kwaliteit is ook niet goed", zegt Wagelaar bij 1Twente Voetbaltijd. 

Wagelaar denkt terug aan de tijd waarin de Amsterdammers het op bestuurlijk niveau wél goed voor elkaar hadden. "Het trio Overmars, Van der Sar en Ten Hag liep als een trein. Daarna hebben ze Mislintat binnengehaald, dat is de grootste schrik van het westelijk halfrond geweest, die heeft alleen maar fouten gemaakt."

Vervolgens nam Alex Kroes het over. "Daarna komen ze met een oud-zaakwaarnemer aan en die maken ze technisch directeur. Dan heb je Menno Geelen en Marijn Beuker. Die stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren. Dan heb je drie mensen die nooit op topniveau hebben gespeeld en die moeten Ajax omhoog brengen? Dat kan nooit. Blind is er al uit, Van der Sar gaat het niet meer doen", besluit hij. 

