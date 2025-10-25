Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

Bjorn
bron: ESPN

Ajax stelde afgelopen zomer John Heitinga aan als hoofdtrainer en dat is nog geen gelukkig huwelijk gebleken. Directeur voetbal Marijn Beuker had liever een andere trainer aangesteld. 

"Beuker, mede aangesteld om innovatie binnen Ajax te realiseren, mikt met Iñigo Pérez van Rayo Vallecano aanvankelijk op een meer innovatieve en 'maniakale' trainer", schetsen Alain van Hilten en Thijs Zwagerman op de website van ESPN

Ook een andere Nederlandse trainer wordt genoemd in Amsterdam. "De naam van Paul Simonis prijkt na een succesvol seizoen met Go Ahead Eagles ook op het lijstje van de Ajax-directie. Kroes drinkt oriënterend koffie met Simonis, maar pakt niet door. Vanuit de RvC zijn er twijfels over Simonis vanwege zijn gebrek aan ervaring."

Dat laatste geldt ook voor de aangestelde Heitinga. "Maar voor Kroes en een groot gedeelte van de RvC blijken de Nederlandse nationaliteit en 'Ajax-DNA' zwaarder te wegen dan de bewezen kwaliteit om zijn voetbalvisie over te brengen op een spelersgroep", aldus Van Hilten en Zwagerman.

Ook Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Heitinga, twijfelde over de stap naar Ajax. "De twijfels bij betrokkenen blijken tot dusver terecht, want Heitinga weet zijn ploeg in de eerste maanden nooit echt naar zijn hand te zetten. De beoogde manier van spelen van de Ajax-trainer, met hoog drukzetten en aanvallend voetbal, is nauwelijks succesvol terug te zien op het veld en ook buiten de lijnen hebben Heitinga en zijn staf moeite om zijn visie over te brengen."

Ajax transfergeruchten en nieuws
