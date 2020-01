Geschreven door Jessica Westdijk 17 jan 2020 om 17:01

Razvan Marin mag deze winter niet vertrekken bij Ajax. Dat heeft Erik ten Hag bevestigd op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Sparta.

Marin kwam afgelopen zomer over van Standard Luik, maar kwam in Amsterdam nog weinig aan spelen toe. Bovendien wist hij niet te overtuigen in de duels dat hij wél speeltijd kreeg. “We hebben een selectie waarmee we strijden op 3 fronten. We hebben een breed kader nodig”, aldus Ten Hag.

Ten Hag gaf daarbij aan dat sommige spelers wel verhuurd mogen worden: “Maar met Marin kijken we daar niet naar”, was zijn duidelijke antwoord.