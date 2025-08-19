Mario Been adviseert Ajacied: "Hij mag nog wat dwingender worden"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij Go Ahead Eagles en Mario Been zag twee uitblinkers in de Adelaarshorst. De voormalig profvoetballer roemt de inbreng van Youri Baas bij de club uit Amsterdam.

"Hij mag nog wat dwingender worden aan de bal, Youri Baas van Ajax", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Tegen Go Ahead was het verdedigend allemaal heel solide. Aan de bal maakte hij ook steeds de juiste keuzes. In Deventer knikte hij bovendien op slag van rust de gelijkmaker binnen", zag Been.

Ook Melle Meulenstaan staat in het elftal van de week. "Hij speelde zijn eerste wedstrijd in de basis bij Go Ahead, maar het leek wel of hij er al jaren voetbalt", vervolgt hij over de middenvelder van de club uit Deventer. "Melle Meulenstaan maakte meteen indruk tegen Ajax door de rust in zijn spel en zeker met zijn kopgoal, die bepaalt niet makkelijk was. Er zat weinig kracht aan de voorzet die hij toch knap en hard in de hoek knikte", besluit Been enthousiast.