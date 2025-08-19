Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mario Been adviseert Ajacied: "Hij mag nog wat dwingender worden"

Niek
Mario Been
Mario Been Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij Go Ahead Eagles en Mario Been zag twee uitblinkers in de Adelaarshorst. De voormalig profvoetballer roemt de inbreng van Youri Baas bij de club uit Amsterdam.

"Hij mag nog wat dwingender worden aan de bal, Youri Baas van Ajax", vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Tegen Go Ahead was het verdedigend allemaal heel solide. Aan de bal maakte hij ook steeds de juiste keuzes. In Deventer knikte hij bovendien op slag van rust de gelijkmaker binnen", zag Been.

Ook Melle Meulenstaan staat in het elftal van de week. "Hij speelde zijn eerste wedstrijd in de basis bij Go Ahead, maar het leek wel of hij er al jaren voetbalt", vervolgt hij over de middenvelder van de club uit Deventer. "Melle Meulenstaan maakte meteen indruk tegen Ajax door de rust in zijn spel en zeker met zijn kopgoal, die bepaalt niet makkelijk was. Er zat weinig kracht aan de voorzet die hij toch knap en hard in de hoek knikte", besluit Been enthousiast. 

Gerelateerd:
Mexx Meerdink kijkt rond in Alkmaar

'Ajax moet Meerdink halen': "Denk dat je daar beter van wordt"

0
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech weer in de Eredivisie? "Dat zou toch prachtig zijn"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd