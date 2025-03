Mario Been adviseert Ajax over Farioli: "Dat kan toch niet?"

Ajax stevent verrassend af op het kampioenschap. Trainer Francesco Farioli zorgt niet voor sprankelend voetbal in Amsterdam, maar roeit met de riemen die hij heeft en boekt zeer verdienstelijke resultaten. Kees Kwakman is benieuwd of Ajax nog langer doorgaat met de Italiaanse succescoach.

"Dat is natuurlijk de vraag die best wel vaak opkomt", zegt Kwakman bij Voetbalpraat op ESPN. "Moet je dan volgend jaar zeggen: Farioli weg? Dan ben je toch eigenlijk gek als je dat doet. Als je ziet wat hij allemaal bewerkstelligt heeft... Ze kunnen volgend jaar echt niet zomaar even zes spelers halen, ook niet als ze de Champions League halen. Er komt nog een zooitje huurspelers terug. Dan komt er een nieuwe trainer en spelen ze opeens tiki-taka?"

Presentator Jan Joost van Gangelen is niet te spreken over het spel van Ajax. "Je zou eigenlijk denken dat je hem sowieso nog een tweede jaar wil geven, omdat je dan kan zien of hij ook leuk voetbal kan spelen als je wel fit bent vanaf het begin. Maar heb je afgelopen zondag gekeken?", doelt hij op de uitwedstrijd bij hekkensluiter Almere City FC (0-1). "Als ik fan was, zou ik geen..."

"Je kan toch niet een trainer wegsturen die dadelijk kampioen wordt?", reageert voormalig Feyenoord-trainer Mario Been. "Er zijn heel veel andere dingen die heel erg goed gaan bij Ajax en onder Farioli", haakt Kwakman in. "Dat is wel waar je als club je prioriteit legt. Ik kan me dat haast niet voorstellen."