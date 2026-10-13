Mario Been bekritiseert Ajax-aankoop: "Hij had nul meerwaarde"

Ajax speelde zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen NEC en daardoor staat de club uit Amsterdam nog altijd op een teleurstellende 5e plek. Mario Been snapt niet dat Sofyan Amrabat negentig minuten mocht blijven staan.

"Hij had nul meerwaarde. Balletjes breed, heen en weer tikken... Dat kan iedereen", sprak hij bij ESPN. "In deze wedstrijden heb je creativiteit nodig. Mensen die spelers uit kunnen spelen. Die waren niet aanwezig", constateert Been, die zich ook kritisch toonde over Ajax-trainer Michel.

"Wat duurt het lang voordat Ouazane erin komt. Je zit de hele wedstrijd te kijken naar de grote namen die gehaald zijn, maar deze jongen uit de eigen jeugd heeft in mijn optiek meer kwaliteit. Ik zou hem altijd laten spelen", adviseert hij. "Hij kan ook nog eens tegenstanders uitspelen, en juist in dit soort wedstrijden is dat ontzettend belangrijk", beseft Been.