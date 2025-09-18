AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Mario Been bekritiseert twee Ajax-spelers: "Niet goed genoeg"

Niek
Mario Been
Mario Been Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de Johan Cruijff Arena met 0-2 van Internazionale en Mario Been zag dat Oscar Gloukh en Raul Moro als invaller binnen de lijnen kwamen. De voormalig profvoetballer toont zich dan ook kritisch over het aankoopbeleid van de club uit Amsterdam. 

“Wat ook wel opvalt is dat je twee jongens gehaald hebt, zo’n Gloukh en Moro, die pas op het laatst erin komen. Dus dat zegt wel iets", sprak hij in het programma 'VoetbalPraat' bij ESPN. "Of ze hebben enorm veel tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau van Ajax", constateert Been.

"Nou dat is op dit moment niet top, dus dat lijkt me ook niet zo moeilijk", vervolgt hij. "Zijn dit wel de gewenste versterkingen geweest die Ajax nodig had om het verschil te maken, zeker op dit niveau? Ik denk niet dat die spelers op dit moment goed genoeg zijn om Ajax naar een hoger niveau te tillen", besluit Been. 

