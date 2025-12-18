Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Mario Been: "Feyenoord staat gewoon vijf punten voor op Ajax"

Arthur
bron: ESPN
Mario Been
Mario Been Foto: © Pro Shots

Mario Been vindt dat men de crisis bij Feyenoord dramatiseert. Feyenoord staat er nog altijd uitstekend voor in de competitie met het oog op plaatsing voor de Champions League. Ook spreekt hij over concurrenten Ajax en PSV.

Robin van Persie moet volgens Been dan ook niet ontslagen worden.  "Het verwachtingspatroon bij deze club is enorm hoog. En er moet altijd gepiekt worden", stelt de analist na afloop bij ESPN. Been zag de trainer na de nederlaag tegen SC Heerenveen (2-3 red.) in gesprek gaan met fans. "Als je dan ziet dat Europa uit je handen glipt, dat je in de competitie op een groot gat met PSV staat, dat je uit de beker gaat, dan doet dat pijn bij de supporters."

"Ook omdat ze het niet gewend zijn", zegt Been over de fans van Feyenoord, die de laatste jaren goed voetbal in combinatie met goede resultaten gewend zijn. "Maar ik begrijp de coach, het doet pijn, omdat hij ook een Feyenoorder is."

Van Persie is echter niet hoofdschuldige. "Als je de tweede helft bekijkt, dan heeft Feyenoord er alles aan gedaan. Alleen doen ze zichzelf tekort, door de boel open te gooien", vertelt de analist. "Ik zie dingen die niet goed genoeg zijn om Feyenoord naar het gewenste niveau te brengen. Maar Feyenoord staat gewoon tweede met vijf punten voorsprong op Ajax. Dat is eigenlijk een geweldige prestatie."

Video’s
