Mario Been fileert Ajax: "Dit is gewoon schrijnend om te zien"

Mario Been spaart Ajax niet na de benauwde 2-1 zege op NAC Breda. In Goedemorgen Eredivisie op ESPN haalt de analist uit naar het spel van de Amsterdammers, dat volgens hem niets met het Ajax-DNA te maken had.

"Als je naar Ajax kijkt, heb je een bepaald verwachtingspatroon, zeker in thuiswedstrijden", begon Been bij Goedemorgen Eredivisie.

"Als je ziet hoe zij op dit moment aan de bal zijn tegen een superieur NAC in de eerste helft… Alles ging fout. Het is dat NAC niet alles goed uitspeelde. Het is onsamenhangend. Wij weten niet wat voor opdrachten Heitinga geeft in de kleedkamer, maar ik kan me niet voorstellen dat hij zegt: we gaan even lekker achterover hangen in een volle ArenA."

De oud-trainer van onder andere Feyenoord en NEC was zichtbaar verbijsterd over het optreden van Ajax. "Dit is het Ajax op dit moment. Het is schrijnend om te zien, maar ze komen er mee weg in deze wedstrijd. Het was gewoon niet om aan te zien. Ik vond het heel vrijblijvend en onsamenhangend."

Ook na de rode kaart voor NAC had Ajax volgens Been nauwelijks controle. "Ajax was alleen gevaarlijk in de omschakeling. Voor de rest wisten ze niets vanuit het voetbal te creëren. Dat is toch het Ajax-DNA: attractief en vooruit."

Over de selectie is hij ook duidelijk: "Ze moeten het doen met spelers die het Ajax-shirt eigenlijk niet mogen dragen, als je teruggaat naar de tijd waar we allemaal zaten te smullen van hoe zij speelden."