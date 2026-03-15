Mario Been lyrisch over Ajacied: "Niemand anders ziet zoiets"

Steven Berghuis was zaterdag de grote uitblinker bij Ajax in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers wonnen met 4-0 en volgens analisten Marciano Vink en Mario Been had de 34-jarige aanvaller daar een groot aandeel in. Berghuis speelde vanaf de rechterflank en was betrokken bij beide doelpunten.

Mario Been zag dat de routinier het spel van Ajax duidelijk naar een hoger niveau tilde. "Aan de hand van hem gingen ze beter spelen", zei hij bij De Eretribune op ESPN. "Hij had sinds 25 augustus niet meer gescoord, maar was enorm actief. We kennen allemaal zijn kwaliteiten: hij heeft een geweldig linkerbeen en ziet het spelletje fantastisch."

Volgens Been beschikt Berghuis over kwaliteiten die maar weinig spelers in de selectie hebben. "Hij gaf één pass in de diepte, dan heeft hij alles gewoon al gezien. Niemand anders ziet zoiets. Hij was echt aan het zoeken om die goal te maken."

Ook Marciano Vink genoot van het optreden van de linkspoot. De analist benadrukte dat Berghuis met zijn kwaliteiten echt het verschil kan maken wanneer hij in vorm is. "Het is gewoon iemand met extra klasse. Als Berghuis aanstaat, dan is het ook echt aan. Het is pure klasse wat hij doet, maar daar is hij niet alleen in."

Volgens Vink speelde niet alleen Berghuis een sterke wedstrijd, maar straalde het hele team energie uit. "Heel Ajax speelt gedreven", besloot de analist.