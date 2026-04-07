Mario Been roemt talent van Ajax: "Een uitstekende verdediger"

Mario Been is erg te spreken over Dies Janse. De verdediger is bezig aan een goed seizoen bij FC Groningen. Been heeft Janse opgenomen in zijn Elftal van de Week.

"Dies Janse van FC Groningen verdedigde geweldig bij de zege op Telstar", vertelt de voormalig profvoetballer in de Telegraaf. "Hij beschikt over een goede inspeelpass, hield de nul en maakte de 0-1. De huurling van Ajax is een uitstekende verdediger en pas twintig", aldus Been.

Hij heeft ook een voormalig Ajax-speler geselecteerd. "Ramiz Zerrouki zorgt bij FC Twente voor de controle. Hij is zuiver in de passing. Hij speelt met enorm veel vertrouwen", constateert hij. "Dat ontbrak in zijn tijd bij Feyenoord. Hij maakte tegen Ajax een geweldige goal", vervolgt Been enthousiast.

Ook Bart van Rooij, de maker van de winnende goal in de Johan Cruijff Arena, staat in het elftal. "Hij is misschien wel de beste rechtsback van Nederland. Tegen Ajax maakte hij de dik verdiende winnende goal", blikt Been terug. "Daarmee onderstreepte hij nog eens zijn enorme drang naar voren", legt hij uit.