Mario Been roemt talent van Ajax: "Een uitstekende verdediger"
Mario Been is erg te spreken over Dies Janse. De verdediger is bezig aan een goed seizoen bij FC Groningen. Been heeft Janse opgenomen in zijn Elftal van de Week.
"Dies Janse van FC Groningen verdedigde geweldig bij de zege op Telstar", vertelt de voormalig profvoetballer in de Telegraaf. "Hij beschikt over een goede inspeelpass, hield de nul en maakte de 0-1. De huurling van Ajax is een uitstekende verdediger en pas twintig", aldus Been.
Hij heeft ook een voormalig Ajax-speler geselecteerd. "Ramiz Zerrouki zorgt bij FC Twente voor de controle. Hij is zuiver in de passing. Hij speelt met enorm veel vertrouwen", constateert hij. "Dat ontbrak in zijn tijd bij Feyenoord. Hij maakte tegen Ajax een geweldige goal", vervolgt Been enthousiast.
Ook Bart van Rooij, de maker van de winnende goal in de Johan Cruijff Arena, staat in het elftal. "Hij is misschien wel de beste rechtsback van Nederland. Tegen Ajax maakte hij de dik verdiende winnende goal", blikt Been terug. "Daarmee onderstreepte hij nog eens zijn enorme drang naar voren", legt hij uit.
Erik Dijkstra moest huilen door nederlaag Ajax: "Paar baco's op"
Flamingo in opspraak bij PSV-feest: "Wie niet springt die is..."
Borelli dolt Ajacieden op titelfeest PSV: "Op een stil Leidseplein"
Kenneth Perez: "De laatste tien weken heeft hij geen bal geraakt"
Mario Been roemt talent van Ajax: "Een uitstekende verdediger"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Heracles - Ajax
Henk Spaan zag 'broodmagere' speler: "Ajax liet hem gratis gaan"
PSV-fan Frank Lammers rijdt langs stadion Ajax: "Blijven trainen"
Kieft kritisch: "Voor al die k*tspelers die ze gehaald hebben"
Hugo Borst tipt Ronald Koeman: "Hij reikt hoger dan Weghorst"
Godts weigert hand van FC Twente-speler: "Een moeilijk mannetje"
'Weghorst gelinkt aan Portugese topclub': "Heerlijke combinatie"
René van der Gijp met transferadvies: "Ajax? Zeker, dat kan ook"
Driessen: "Ajax en Feyenoord in play-offs zou het mooiste zijn"
John van den Brom over Wout Weghorst: "Of het wat gaat worden..."
Mohamed Ihattaren eerlijk: "Dat bedrag gaat Ajax niet betalen"
'Derksen eist ingrijpen bij Ajax': "Drie weken niet opstellen!"
Ajax gekraakt: "Dat heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt"
Kieft neemt het op voor Ajacied: "Voor wie wordt hij gewisseld?"
Veldman opent jacht op Ajax: "Met nog vijftien punten te gaan..."
Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"
Aaron Bouwman terug naar Jong Ajax: "Het is niet goed genoeg"
Driessen wijst naar Ajax: "Een beetje hetzelfde als bij Heracles"
Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"
Driessen voorspelt strijd om plek twee: "Gewoon de favoriet"
Ten Voorde ziet: "Het grote Ajax paste zich aan aan FC Twente"
Míchel reageert op interesse van Ajax: "Dan praten we erover"
Steven Berghuis krijgt gelijk: "Niemand houdt hun kop dicht"
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
Steijn zijn toekomst nog onduidelijk: "Ik heb wel een voorkeur"