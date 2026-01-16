Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

Mario Been begrijpt niet waarom Ajax nog altijd geen actie heeft ondernomen voor Souffian El Karouani. In het ESPN-programma Voetbalpraat noemt de analist het onbegrijpelijk dat de Amsterdammers zich nog niet bij FC Utrecht hebben gemeld voor de linksback.

Ajax is deze winter nadrukkelijk op zoek naar versterking op de linkerflank. Namen als Jorrel Hato en Quilindschy Hartman passeerden de revue, maar een overstap van die spelers lijkt uitgesloten. El Karouani werd eveneens genoemd, al is concrete interesse vanuit Amsterdam vooralsnog uitgebleven.

Tot verbazing van Been. "Ik blijf het een raadsel vinden. Het is hier ook al een paar keer aan tafel geroepen. Als je echt een linksback zoekt, waar je jaren mee vooruit wil, dan hoef je maar naar Utrecht te bellen. Dan kan je die El Karouani ophalen en heb je gewoon een back voor de komende vier, of vijf jaar. Dat is echt een jongen met potentie."

De 25-jarige verdediger, die dit seizoen opnieuw uitblinkt met veel assists, heeft in De Galgenwaard een aflopend contract. Daardoor zou hij deze winter voor een relatief beperkt bedrag beschikbaar zijn. "Dat bedoel ik", vervolgt Been. "Je kan ook nog wachten, maar dan zijn er meerdere clubs die hem willen hebben."

Volgens de oud-trainer moet Ajax dan ook niet langer treuzelen. "Als je er nu nog een bepaald bedrag voor wil betalen, laat je ook zien dat je hem dolgraag wil hebben en dat je bezig bent je elftal dusdanig te versterken."