Mario Been tipt Ajax: "Duidelijk dat hij bij de top 3 kan spelen"

Mario Been is vol lof over Luciano Valente. De analist denkt dat de FC Groningen-speler een versterking zou zijn voor de traditionele top drie van Nederland.

Wel moet Valente nog werken aan zijn scorend vermogen. "Zijn scorend vermogen mag nog wel omhoog. Zeker als je kijkt naar een club als Feyenoord", zegt Been in het ESPN-programma De Eretribune. "Als we het puur hebben over de positie van een nummer tien, wordt er iets meer gevraagd."

De 21-jarige Valente werd eerder deze week plots gelinkt aan Feyenoord en Ajax. "Hij is een geweldig talent. Ik zou hem heel graag bij mijn groep halen. "Ik weet niet wat zo'n jongen moet kosten bij Groningen, maar dat hij bij de top drie kan spelen, lijkt me duidelijk", aldus Been.

Hij krijgt bijval van Anco Jansen: "Hij heeft een heel goed gevoel voor ruimtes. En zijn kijkgedrag is enorm goed. Hij staat op twee goals. Dat hadden er zeker meer mogen zijn."