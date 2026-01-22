Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

Been ziet Resink liever eerst nog een stap binnen Nederland maken. "Wij zien hem wekelijks en ik denk dat wij in de Eredivisie enorm veel pareltjes hebben. Wij kijken te snel over de grens", stelt de analist in Voetbalpraat van ESPN. "Als je kijkt naar Resink, wekelijks uitblinker bij Groningen... Die heeft veel potentie. Als top drie-club denk ik: haal hem op."

De voormalig profvoetballer zet zijn vraagtekens bij een stap naar Portugal. "Het is zo zonde als zo'n jongen naar Benfica vertrekt om daar wel of niet te slagen. Wij zijn dat deze jongen in het Nederlandse voetbal bij de topploegen niet zou misstaan", vervolgt de analist. "Ik vind de competitie niets. Je speelt drie of vier goede wedstrijden, de rest is een stuk minder. Zonde om zo'n speler nu al weg te zien gaan."