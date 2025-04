Mario Been tipt speler bij Ajax: "Zie hem daar in de toekomst"

Mario Been en Bram van Polen verwachten dat Luciano Valente komende zomer een transfer maakt naar een van de traditionele topclubs in Nederland. De ESPN-analisten hebben vertrouwen in de kwaliteiten van de jonge middenvelder van FC Groningen en achten hem klaar voor een stap naar Ajax, PSV of Feyenoord.

"Als je naar de topdrie in Nederland kijkt... Als je het geld hebt, zou ik zeker in zo'n jongen investeren", stelt Been in Voetbalpraat. "Deze jongen heeft voetballend zo veel. Hij heeft een sterk lichaam én is lang. Ik zou het wel aandurven bij alle drie de topclubs."

Volgens Been past Valente goed bij de speelstijl van topclubs, die vaak dominanter zijn in wedstrijden. "Bij grotere clubs zijn de ruimtes over het algemeen kleiner, omdat je wat meer op de helft van de tegenstander speelt", legt hij uit. "Daar is hij uitstekend in. Hij ziet het spelletje snel en kan steekballen geven, die niet veel spelers in de Eredivisie kunnen geven."

Van Polen sluit zich aan bij de lof, maar ziet vooral Ajax als ideale bestemming voor Valente. "Ik zie hem daar in de toekomst wel", zegt de oud-verdediger. "Bij hem zie je een enorm potentieel. Als hij op die zes- of achtpositie terecht gaat komen, kan hij echt versnellen met de bal. Dan zet hij een versnelling in op het middenveld, waardoor je uiteindelijk een overtal gaat krijgen richting de voorkant. Dat vind ik echt een kwaliteit van hem die je bij middenvelders niet zo vaak ziet", besluit Van Polen.