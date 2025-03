Mario Götze schiet zichzelf naast PSV'er: "Een mooie goal, denk ik"

"Het was een topbal, ik nam 'm aan op de borst. Een mooie goal, denk ik, en op een goed moment in de wedstrijd", vertelt Götze na afloop van het gewonnen duel met Ajax voor de camera van Ziggo Sport. "Als team hebben we goed gespeeld, ook in de uitwedstrijd. Vandaag moesten we de klus afmaken. Zij waren gevaarlijk, we wisten hoe moeilijk het ging worden, maar ik denk dat we de twee overwinningen hebben verdiend", aldus de oud-PSV'er.

Götze scoorde dus twee keer tegen Ajax in de Europa League en schaarde zich daarmee in een bijzonder rijtje. Door zijn twee treffers kwam hij namelijk op acht goals of assists tegen de Amsterdammers. Alleen Luuk de Jong (13) en Michiel Kramer (10) waren bij meer treffers tegen Ajax betrokken sinds september 2012. Toen speelde Götze namelijk voor het eerst tegen Ajax.