Marjan Olfers waarschuwt: "Feitelijk ben je dan een vreemdeling"

Meerdere spelers kunnen komend weekend mogelijk niet in actie komen voor clubs in de Eredivisie. Spelers die ervoor gekozen om uit te komen voor landen als Indonesië, Kaapverdië en Suriname moeten zelf op de hoogte zijn van eventuele consequenties voor hun Nederlandse nationaliteit, stelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie tegenover De Telegraaf .

De KNVB waarschuwde onlangs al dat clubs alleen spelers moeten opstellen die zeker speelgerechtigd zijn. Doordat sommige spelers uitkomen voor een ander land zijn ze mogelijk de Nederlandse nationaliteit kwijt. Daardoor beschikken zij mogelijk niet over ver vereiste verblijf- en werkvergunning. De verantwoordelijkheid ligt bij de spelers zelf.

"Als een speler zijn Nederlandschap als het ware opzegt, kom je in een ander rechtsgebied. Feitelijk ben je dan een vreemdeling", verduidelijkt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers bij ESPN. "En dan moet je dus over een vergunning beschikken om hier je werk te kunnen verrichten. Dus ergens ligt de verantwoordelijkheid daar al."

Toch hadden ook clubs meer kunnen doen om deze situatie te voorkomen. "De juridische kennis blijft achter bij veel clubs, zeker op dit soort terreinen. Steeds meer clubs maken gebruik van juristen, maar buiten de top van de Eredivisie zie je dat die kennis afneemt", aldus Olfers, die daar ook begrip voor heeft. "Al het geld loopt op het speelveld. Iedere euro die betaald wordt aan allerlei adviezen, kan daar niet worden besteed."

NAC Breda kaartte de situatie aan na de 6-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles. De Brabanders deden ook een verzoek om de wedstrijd ongeldig te verklaren. "Ik zie niet snel gebeuren dat de KNVB gaat bepalen dat er wedstrijden worden overgespeeld", reageert Olfers, die zelf in de raad van commissarissen bij Ajax zat. "Formeel, vanuit de regels gezien, zou het wel tot de mogelijkheden behoren. Ze kunnen altijd proberen de rechtsgang te volgen. Maar ik verwacht, zoals in de voetballerij gebruikelijk is, dat we gaan proberen om dit voorwaarts op te lossen."