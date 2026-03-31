Marjan Olfers waarschuwt: "Feitelijk ben je dan een vreemdeling"
Meerdere spelers kunnen komend weekend mogelijk niet in actie komen voor clubs in de Eredivisie. Spelers die ervoor gekozen om uit te komen voor landen als Indonesië, Kaapverdië en Suriname moeten zelf op de hoogte zijn van eventuele consequenties voor hun Nederlandse nationaliteit, stelt een woordvoerder van het ministerie van Justitie tegenover De Telegraaf.
De KNVB waarschuwde onlangs al dat clubs alleen spelers moeten opstellen die zeker speelgerechtigd zijn. Doordat sommige spelers uitkomen voor een ander land zijn ze mogelijk de Nederlandse nationaliteit kwijt. Daardoor beschikken zij mogelijk niet over ver vereiste verblijf- en werkvergunning. De verantwoordelijkheid ligt bij de spelers zelf.
"Als een speler zijn Nederlandschap als het ware opzegt, kom je in een ander rechtsgebied. Feitelijk ben je dan een vreemdeling", verduidelijkt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers bij ESPN. "En dan moet je dus over een vergunning beschikken om hier je werk te kunnen verrichten. Dus ergens ligt de verantwoordelijkheid daar al."
Toch hadden ook clubs meer kunnen doen om deze situatie te voorkomen. "De juridische kennis blijft achter bij veel clubs, zeker op dit soort terreinen. Steeds meer clubs maken gebruik van juristen, maar buiten de top van de Eredivisie zie je dat die kennis afneemt", aldus Olfers, die daar ook begrip voor heeft. "Al het geld loopt op het speelveld. Iedere euro die betaald wordt aan allerlei adviezen, kan daar niet worden besteed."
NAC Breda kaartte de situatie aan na de 6-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles. De Brabanders deden ook een verzoek om de wedstrijd ongeldig te verklaren. "Ik zie niet snel gebeuren dat de KNVB gaat bepalen dat er wedstrijden worden overgespeeld", reageert Olfers, die zelf in de raad van commissarissen bij Ajax zat. "Formeel, vanuit de regels gezien, zou het wel tot de mogelijkheden behoren. Ze kunnen altijd proberen de rechtsgang te volgen. Maar ik verwacht, zoals in de voetballerij gebruikelijk is, dat we gaan proberen om dit voorwaarts op te lossen."
Marjan Olfers waarschuwt: "Feitelijk ben je dan een vreemdeling"
Sylvie Meis over liefdesleven Damián: "Ben ook een leeuwenmama"
'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"
Derksen kraakt Ronald Koeman: "Ik vind het echt onprofessioneel"
Kristensen dacht aan stoppen: "De beslissing was al genomen"
Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"
René van der Gijp prijst voormalig Ajacied: "Hij had echt alles"
Lang over duimblessure: "Waren even bang dat ik een stuk kwijt was"
Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"
Janse over bijzonder moment: "Dachten: wat gebeurt hier nou weer?"
Vertrekt Gloukh al bij Ajax? "Ik heb gesproken met Jordi Cruijff"
KNVB maakt de scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Twente
Kees Jansma klaar met talkshows: "Vind Johan Derksen vervelend"
Dies Janse: "In zo’n wedstrijd zoek je natuurlijk de grens op"
Pierie kende serieuze blessureproblemen: "Daar schrok ik van"
Agenten ontvangen 67 (!) miljoen euro: Ajax betaalde dit bedrag
"Hij heeft de potentie om de nieuwe Frenkie de Jong te worden"
Stentler: "Daarin heeft Ajax ook wel klein beetje geluk gehad"
'Feyenoord-talent verlengt ondanks verregaande interesse Ajax'
Theo Janssen tipt nieuwe tactiek voor Koeman: "Veel creatiever"
Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart
Van der Vaart sneert: "Marokkanen die hier niet goed genoeg zijn"
VIDEO | Ryan Babel schittert in datingshow: "Ik ben bouwvakker"
Weghorst spreekt Oranje-kleedkamer toe: "Nooit durven dromen"
'Brobbey in basis Oranje': "Weghorst zal de WK-selectie halen"
Kees Smit in Oranje: "Koeman kan beter Sean Steur meenemen"
Wim Kieft wijst naar Ajacied: "Dat stemt niet per se vrolijk"
Brobbey eerste spits op het WK? "Hij speelde zó ongelooflijk goed"
Mikautadze blijft scoren en nadert record van Shota Arveladze
Waarom steeds meer sporters trainen met gewichtsvesten