Geschreven door Idse Geurts 02 jun 2022 om 11:06

Mark Flekken ziet een mogelijke overstap naar Ajax wel zitten. Dit meldt de 28-jarige doelman tegenover Trouw. Begin deze week kwam het nieuws naar buiten dat Ajax geïnformeerd zou hebben bij SC Freiburg over een mogelijke transfer van Flekken. De Amsterdammers zijn immers druk op zoek naar een nieuwe doelman. André Onana heeft de club transfervrij verlaten, terwijl Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer al op leeftijd aan het raken zijn. Ajax heeft ook nog Jay Gorter achter de hand, maar de club wil Gorter eerst meer ervaring laten opdoen. Zodoende zou Flekken wellicht een goede optie voor Ajax zijn.

De doelman zet zelf in elk geval de deur open voor een overstap naar Amsterdam. “Natuurlijk zou Ajax een mooi stapje zijn, maar ik wil niet teveel speculeren. Eerst lekker deze transferperiode doorkomen en dan zien we wel”, laat Flekken weten. De doelman is zich echter wel bewust van zijn doorlopende contract bij SC Freiburg. “Ik heb ook nog een contract. Er is geen druk om te veranderen. Ik laat het maar op me afkomen. Als er niks komt, ga ik lekker verder bij mijn clubje”, stelt de Nederlands international.

Desondanks heeft Flekken zelf nog niet gesproken met Ajax. “Ik heb zelf geen contact gehad. Mijn zaakwaarnemer? Dat zou goed kunnen. Maar ik heb met mijn zaakwaarnemer afgesproken dat hij pas contact met mij opneemt als het concreet wordt. Hij regelt verder de dingen. Maar ik heb nog geen bericht van hem gekregen”, besluit Flekken.