Geschreven door Idse Geurts 30 mei 2022 om 10:05

Ajax toont vergaande interesse in SC Freiburg-doelman Mark Flekken. Volgens De Telegraaf heeft Ajax al officieel geïnformeerd naar de contractsituatie van de Nederlands international. Het is echter nog niet bekend hoeveel Flekken moet kosten. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigd Flekken een transferwaarde van 5,5 miljoen euro.

Vanwege het vertrek van André Onana, is Ajax druk op zoek naar een nieuwe doelman. Met Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter beschikken de Amsterdammers over paar goede keepers, maar Stekelenburg en Pasveer beginnen op leeftijd te raken. Afgelopen seizoen liet ook zien dat Stekelenburg en Pasveer blessuregevoelig aan het raken zijn. Beiden stonden lange tijd aan de kant door slepende blessures. Voor Gorter geldt weer het tegenovergestelde. De jonge doelman wordt nog als ’te groen’ gezien door Ajax. Hierdoor lijkt Mark Flekken, die nog vrij jong (27) is én ervaring heeft, een serieuze optie voor Ajax.

Naast Flekken, noemt De Telegraaf nog een naam op het verlanglijstje van Ajax. Het zou gaan om Teun Koopmeiners. Koopmeiners vertrok vorige zomer van AZ naar de Italiaanse club Atalanta. Hier doet de middenvelder het zeker niet onverdienstelijk en speelt hij vrijwel elke wedstrijd in de basis. Naar verluidt spraken Marc Overmars en Gerry Hamstra vorig jaar al met Koopmeiners. Tot een transfer kwam het toen dus niet. Nu lijkt Ajax toch wel weer geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder. Waarschijnlijk moet Koopmeiners het gat op het middenveld opvullen wat Ryan Gravenberch achterlaat. Gravenberch lijkt immers te vertrekken naar Bayern München.