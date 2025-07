Mark Flekken: "Ik heb zijn succesvolle tijd bij Ajax gevolgd"

Flekken werd deze zomer verrast door het telefoontje uit Duitsland. "Op een maandag kreeg ik een telefoontje van mijn zaakwaarnemer met de vraag of ik volgende week tijd had, omdat twee mensen uit Leverkusen met me wilden praten in Londen, bij mij thuis", vertelt de Nederlander aan Kicker.

"Ik dacht: Oké, wacht, ik moet dat eerst even met mijn vrouw afstemmen. En aangezien mijn vrouw een familiemens is en ze haar familie een beetje miste tijdens haar twee jaar in Engeland, werd al snel duidelijk dat het een uitstekende kans was om terug te keren", doelt Flekken op zijn eerdere periode in Duitsland.

Ook Ten Hag speelde een rol in de transfer van de keeper. "Ik heb zijn succesvolle tijd bij Ajax gevolgd. En ik heb elf of twaalf jaar geleden tegen hem gespeeld, toen hij bij Bayern II zat en ik bij Greuther Fürth II. We kenden elkaar dus al een tijdje, hadden elkaar nooit in het echt gesproken, maar wel vaker tegen elkaar gespeeld."

Nadat de deal rond kwam, kreeg Flekken meteen een berichtje van Ten Hag. "Waarin hij schreef dat het nu eindelijk tijd was om samen te werken."