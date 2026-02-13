Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mark-Jan Fledderus snapt niks van transfertactiek Ajax: "Waanzin"

Rik Engelbertink
bron: FC Update
Mark-Jan Fledderus
Mark-Jan Fledderus Foto: © Pro Shots

Kodai Sano was een hot topic afgelopen transferperiode. Op de slotdag van de transfermarkt bood Nottingham Forest nog twintig miljoen op de speler van NEC, in de hoop hem naar Engeland te halen. Dat bod werd resoluut afgewezen door de Nijmegenaren, die ook meerdere aanbiedingen van Ajax afwezen.

Mark-Jan Fledderus, voormalig technisch directeur van FC Groningen, vindt de geboden twintig miljoen een bizar bedrag. "Waanzin", zegt Fledderus bij FC Update. "Ik vind het een goede speler, maar eerlijk gezegd denk ik wel dat hij een beetje gehypet is. Ik ken de markt en weet wat voor spelers normaal gesproken twintig miljoen kosten. Dan vraag ik me af of Sano dat bedrag echt waard is. Maar goed, er zijn blijkbaar clubs die dat wel denken."

Wel vindt hij het positief dat de Eredivisie er nu zo goed opstaat. "Het is goed voor het Nederlandse voetbal dat dit soort bedragen worden genoemd en ook daadwerkelijk worden geboden. Dat zegt iets over hoe de Eredivisie internationaal wordt gewaardeerd."

Fledderus zelf wist spits Jørgen Strand Larsen voor twaalf miljoen euro aan Celta de Vigo te verkopen. "Dat was de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van FC Groningen. Ik denk dat FC Groningen historisch gezien een grotere club is dan NEC. Ik had nooit verwacht dat er een paar jaar later bij NEC ineens zulke bedragen voor een speler zouden langskomen."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-fans aan het bier in de Arena

Ajax waarschuwt supporters: "Rekening houden met vertraging"

0
Maurice Steijn

Maurice Steijn baalde van Ajax-transfers: "Twaalf nieuwe spelers"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties