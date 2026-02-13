Mark-Jan Fledderus snapt niks van transfertactiek Ajax: "Waanzin"

Kodai Sano was een hot topic afgelopen transferperiode. Op de slotdag van de transfermarkt bood Nottingham Forest nog twintig miljoen op de speler van NEC, in de hoop hem naar Engeland te halen. Dat bod werd resoluut afgewezen door de Nijmegenaren, die ook meerdere aanbiedingen van Ajax afwezen.

Mark-Jan Fledderus, voormalig technisch directeur van FC Groningen, vindt de geboden twintig miljoen een bizar bedrag. "Waanzin", zegt Fledderus bij FC Update. "Ik vind het een goede speler, maar eerlijk gezegd denk ik wel dat hij een beetje gehypet is. Ik ken de markt en weet wat voor spelers normaal gesproken twintig miljoen kosten. Dan vraag ik me af of Sano dat bedrag echt waard is. Maar goed, er zijn blijkbaar clubs die dat wel denken."

Wel vindt hij het positief dat de Eredivisie er nu zo goed opstaat. "Het is goed voor het Nederlandse voetbal dat dit soort bedragen worden genoemd en ook daadwerkelijk worden geboden. Dat zegt iets over hoe de Eredivisie internationaal wordt gewaardeerd."

Fledderus zelf wist spits Jørgen Strand Larsen voor twaalf miljoen euro aan Celta de Vigo te verkopen. "Dat was de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van FC Groningen. Ik denk dat FC Groningen historisch gezien een grotere club is dan NEC. Ik had nooit verwacht dat er een paar jaar later bij NEC ineens zulke bedragen voor een speler zouden langskomen."