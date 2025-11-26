Mark van Bommel geniet van Ajacied: "Het is een sprankje hoop"

"Voor Bounida vind ik de situatie zonde, echt zonde", zei hij bij Ziggo Sport. Volgens Van Bommel hoort een talent als hij in een draaiend elftal gebracht te worden. "Als je Bounida nu bij PSV in het elftal zou zetten, dan voetbalt hij mee. En dan zegt ook iedereen: potver, die is echt goed… Dat zie je nu ook. En dan noem je hem een lichtpuntje."

Toch vindt Van Bommel dat de context bij Ajax verkeerd is voor een tiener om al verantwoordelijkheid te dragen. "Nu verwachten we al dat hij een keer het verschil kan maken. Maar in zo’n situatie mag zo’n jonge jongen eigenlijk niet komen."

Zijn onbevangen spel charmeert, maar onderstreept tegelijk het probleem binnen de club. "Maar het komt waarschijnlijk ook omdat hij gewoon lekker gaat voetballen. Hij houdt zich niet bezig met wat er geschreven wordt… Het is een sprankje hoop, maar bij één speler. Dat verwacht je eigenlijk van de oudere spelers."