Mark van Bommel is lovend over PSV: "Dat heb je bij Ajax niet"

Mark van Bommel ziet een wereld van verschil tussen PSV en de rest van de Eredivisie-(sub)top. In het programma Rondo op Ziggo Sport legt de oud-middenvelder uit waarom de ploeg uit Eindhoven dit seizoen zo dominant is en afstevent op de snelste landstitel ooit.

Volgens Van Bommel ligt de kracht van PSV vooral in de samenstelling van het elftal. "Bij PSV staan in de as Nederlandse ervaren jongens. Dat is een elftal die onder druk de juiste keuze kan maken. Paul Wanner, Dennis Man… Die worden meegetrokken door die jongens."

Van Bommel is duidelijk in zijn vergelijking met Ajax en Feyenoord. "Dat heb je bij Feyenoord en Ajax niet. Bij Ajax is het heel jong en onstabiel. De oudere jongens spelen niet op het niveau dat ze de jongere spelers meenemen." Volgens hem is het kwaliteitsverschil per linie zichtbaar. "PSV heeft op elke positie een betere speler dan Ajax of Feyenoord en daarom zijn ze ook stabiel."

De oud-international beseft dat dit de klus voor de trainers van de concurrentie een stuk lastiger maakt. "Dat is ploeteren, sprokkelen", zegt hij over de situatie van Robin van Persie bij Feyenoord en Fred Grim bij Ajax. "Je hebt een idee van voetballen en als je bij een club komt, moet je die jongens zien te overtuigen van jouw idee. Je moet ze meenemen. Je bent afhankelijk van de uitvoering van je spelers."

Volgens Van Bommel maakt juist dat PSV zo comfortabel presteert. "Je kan nog zo’n goed idee hebben, maar als je spelers het niet uit kunnen voeren dan is het heel erg moeilijk. Als je PSV-trainer bent, is dat heel fijn. Je hebt een heel goed elftal, die weten wat er gevraagd wordt." Daarbij wijst hij opnieuw op de balans binnen de selectie. "Je hebt een aantal Nederlandse jongens die erin zitten, aangevuld met buitenlandse jongens. Bij Ajax en Feyenoord is het punten sprokkelen."