Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Mark van Bommel is lovend over PSV: "Dat heb je bij Ajax niet"

Gijs Kila
bron: Rondo
Mark van Bommel
Mark van Bommel Foto: © Pro Shots

Mark van Bommel ziet een wereld van verschil tussen PSV en de rest van de Eredivisie-(sub)top. In het programma Rondo op Ziggo Sport legt de oud-middenvelder uit waarom de ploeg uit Eindhoven dit seizoen zo dominant is en afstevent op de snelste landstitel ooit.

Volgens Van Bommel ligt de kracht van PSV vooral in de samenstelling van het elftal. "Bij PSV staan in de as Nederlandse ervaren jongens. Dat is een elftal die onder druk de juiste keuze kan maken. Paul Wanner, Dennis Man… Die worden meegetrokken door die jongens."

Van Bommel is duidelijk in zijn vergelijking met Ajax en Feyenoord. "Dat heb je bij Feyenoord en Ajax niet. Bij Ajax is het heel jong en onstabiel. De oudere jongens spelen niet op het niveau dat ze de jongere spelers meenemen." Volgens hem is het kwaliteitsverschil per linie zichtbaar. "PSV heeft op elke positie een betere speler dan Ajax of Feyenoord en daarom zijn ze ook stabiel."

De oud-international beseft dat dit de klus voor de trainers van de concurrentie een stuk lastiger maakt. "Dat is ploeteren, sprokkelen", zegt hij over de situatie van Robin van Persie bij Feyenoord en Fred Grim bij Ajax. "Je hebt een idee van voetballen en als je bij een club komt, moet je die jongens zien te overtuigen van jouw idee. Je moet ze meenemen. Je bent afhankelijk van de uitvoering van je spelers."

Volgens Van Bommel maakt juist dat PSV zo comfortabel presteert. "Je kan nog zo’n goed idee hebben, maar als je spelers het niet uit kunnen voeren dan is het heel erg moeilijk. Als je PSV-trainer bent, is dat heel fijn. Je hebt een heel goed elftal, die weten wat er gevraagd wordt." Daarbij wijst hij opnieuw op de balans binnen de selectie. "Je hebt een aantal Nederlandse jongens die erin zitten, aangevuld met buitenlandse jongens. Bij Ajax en Feyenoord is het punten sprokkelen."

Gerelateerd:
Johan Derksen

Johan Derksen overtuigd: "Hij is uitermate geschikt voor Ajax"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen onthult: dit zei Goes tegen Wout Weghorst

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Oleksandr Zinchenko klapt

Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

0
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties