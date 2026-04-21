Mark van Bommel onthult: "Ik heb toen een gesprek gehad met Ajax"

Stefan
Mark van Bommel
Mark van Bommel

Mark van Bommel begon zijn loopbaan als speler bij Fortuna Sittard. Bij de Limburgse club maakte hij indruk en wekte hij al op jonge leeftijd de belangstelling van PSV en Ajax. Met beide clubs ging Van Bommel ook in gesprek, waarna de keuze op PSV viel.

"We hadden met Fortuna een extreem goed jaar. Toen wonnen we de halve finale nog van PSV. Ik kreeg die wedstrijd een gele kaart en was daardoor geschorst voor de finale, herinnert Van Bommel in De Rood Wit Podcast. "En na dat seizoen kwam ik bij PSV, tegelijk met Johann Vogel."

"Ik heb toen een gesprek gehad met PSV en met Ajax. En bij Ajax hadden ze destijds die ABC-contracten", vervolgt het clubicoon van de Eindhovenaren. "Daarna sprak ik met Eric Gerets en Harry van Raaij en toen was het wel duidelijk: we gaan naar PSV toe. Frank Arnesen was daar ook bij."

"Toen zei Gerets gelijk dat hij een middenveld in zijn hoofd had met mij en met Vogel. Ik moest natuurlijk wel goed spelen, maar ik zou gaan voetballen bij PSV. We begonnen bij PSV en in de eerste competitiewedstrijd scoorde ik. Vanaf dat moment liep het eigenlijk vanzelf", aldus Van Bommel.

