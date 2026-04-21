Mark van Bommel onthult: "Ik heb toen een gesprek gehad met Ajax"
Mark van Bommel begon zijn loopbaan als speler bij Fortuna Sittard. Bij de Limburgse club maakte hij indruk en wekte hij al op jonge leeftijd de belangstelling van PSV en Ajax. Met beide clubs ging Van Bommel ook in gesprek, waarna de keuze op PSV viel.
"We hadden met Fortuna een extreem goed jaar. Toen wonnen we de halve finale nog van PSV. Ik kreeg die wedstrijd een gele kaart en was daardoor geschorst voor de finale, herinnert Van Bommel in De Rood Wit Podcast. "En na dat seizoen kwam ik bij PSV, tegelijk met Johann Vogel."
"Ik heb toen een gesprek gehad met PSV en met Ajax. En bij Ajax hadden ze destijds die ABC-contracten", vervolgt het clubicoon van de Eindhovenaren. "Daarna sprak ik met Eric Gerets en Harry van Raaij en toen was het wel duidelijk: we gaan naar PSV toe. Frank Arnesen was daar ook bij."
"Toen zei Gerets gelijk dat hij een middenveld in zijn hoofd had met mij en met Vogel. Ik moest natuurlijk wel goed spelen, maar ik zou gaan voetballen bij PSV. We begonnen bij PSV en in de eerste competitiewedstrijd scoorde ik. Vanaf dat moment liep het eigenlijk vanzelf", aldus Van Bommel.
Opta berekent: Ajax lijkt af te steven op plek in de play-offs
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, FC Twente, Ajax en AZ
Van Ginkel wijst: "Ajax en Feyenoord doen het ook niet goed"
Wout Weghorst krijgt lof: "Die zijn altijd goed in een team"
Carlos Forbs onder vuur in België: "De mislukkeling van Ajax"
'Ajax kan 'nieuwe Messi' vergeten': "Hij zal niet naar Ajax gaan"
'Ajax wil Nigeriaans toptalent (18) losweken bij Zweedse club'
Chris Woerts: "Ajax wil zich bij rechtszaak NAC Breda voegen"
Ajax krijgt alternatief voor Sano getipt: "Een huurmoordenaar"
Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"
De Cler: "We verloren met AZ de finale van Ajax, een rampweek"
KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend
Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"
Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"
Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"
'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'
Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"
Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'
Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"
Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"
Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel
Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"