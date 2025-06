Mark van Bommel over oud-Ajacied: "Zou graag nog eens met hem werken"

"Wat een goede stap voor Ihattaren zou zijn? Ik denk een elftal wat veel balbezit heeft en waarin hij het verschil kan maken", vertelt Van Bommel in een video-item van Voetbalzone. "Ik heb een paar wedstrijden van RKC live gezien, maar het is wel een speler die dingen ziet die anderen niet zien. En het ook nog eens uit kan voeren. Maar het moet ook een trainer zijn die hem begrijpt."

"Hij moet tijd krijgen en nog fitter worden, want naar mijn mening zit hij nog steeds niet op topniveau", vervolgt de oud-PSV-speler en -trainer. "Hij is wel een speler die het best gedijt als hij vlak bij huis is. Thuis zijn is belangrijk voor hem, maar hij kan in meerdere landen spelen. Ik zou ook graag nog eens met hem willen werken, zonder dat ik zeg dat het gaat gebeuren."

"Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten en we hebben een bepaalde klik. Ik weet hoe hij functioneert en hoe hij in elkaar steekt. Je moet weten wat er speelt en dat zijn ook weleens oppervlakkige gesprekken. Je moet hem steunen, tips geven en een betere voetballer maken. Hij moet het gevoel hebben dat je met hem bezig bent", aldus Van Bommel