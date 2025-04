Mark van Bommel prijst Ajacied: "Hij gaat een grote stap maken"

Mark van Bommel is erg te spreken over de ontwikkeling van Kenneth Taylor. De oud-international verwacht dat de middenvelder van Ajax een mooie transfer kan gaan maken.

Taylor is bezig aan een geweldig seizoen bij Ajax en dat is ook Van Bommel opgevallen. "Ik vind het uitermate knap van Taylor. Nog niet zo lang geleden is hij meerdere keren uitgefloten", merkt hij op in Rondo van Ziggo Sport. "Des te mooier dat hij zo terugkomt. Het is één van de meest functionele spelers in het Nederlands voetbal. Ik vind dit een heel goede speler en ik denk dat hij een heel grote stap gaat maken."

Van Bommel denkt dat Taylor een stap naar een grote competitie wel aankan. "Hij heeft heel veel. Hij is fysiek in orde, hij kan op en neer, heeft gevoel voor ruimte", legt de oud-middenvelder uit. "Voor een Davy Klaassen en Donny van de Beek is wel duidelijk dat ze in bepaalde competities absoluut niet mee zouden kunnen omdat ze het tempo niet hebben. En dat heeft hij wel."