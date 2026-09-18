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Mark van Bommel reageert: "Je moet er geen andere dingen bijhalen"

Rik Engelbertink
Mark van Bommel
Mark van Bommel Foto: © Pro Shots

Ruben van Bommel zit voor het eerst bij de selectie van Oranje. Vader Mark van Bommel is hartstikke trots en kreeg het nieuws te horen toen hij zijn eerste persconferentie betreffende zijn eerste selectie voor het nationale elftal van België toelichtte. Ook werd hem gevraagd naar de overtreding van zijn zoon op Aaron Bouwman tijdens Ajax-PSV. 

"Ik ben er heel trots op dat hij bij het Nederlands elftal zit. Het is natuurlijk een heel moeilijk jaar geweest met een kruisbandblessure. Als je op deze manier terugkomt, is dat heel knap van hem", reageerde Van Bommel die zelf 79 keer uitkwam voor Nederland. 

Ook werd hem gevraagd naar de overtreding van zijn zoon op Aaron Bouwman. "Na die wedstrijd ontstond er wel wat. Het was een forse overtreding, waarbij ik ook uitging van een rode kaart. Uiteindelijk geeft de scheidsrechter hem niet en de VAR ook niet. Je kan beoordelen of het een gele of een rode kaart was, maar je moet er geen andere dingen bijhalen", besluit hij. 

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