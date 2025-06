Mark van Bommel zag Ajax struikelen: "Wat Farioli fout gedaan heeft?"

De oud-PSV'er heeft uiteraard ook gezien dat Francesco Farioli bij Ajax wekelijks de nodige wijzigingen doorvoerde. "Dat door wisselen is mijn stijl niet", vertelt Van Bommel voor de camera van Voetbalzone. "Ik wil naar een vast elftal toewerken, al kan dat natuurlijk niet altijd. Als je dan zóveel door wisselt... Het is een bepaald idee en een bepaalde manier en dat moet bij je passen."

"Iedereen heeft daar een mening over - en ik ook - maar hij denkt dat dat de beste manier is. Uiteindelijk bepaalt hij wat er gebeurt", vervolgt hij. "Hij doet tot het laatste moment mee. Maar dat hij de titel verspeeld heeft, dat is natuurlijk niet goed. Zeker als je vijf wedstrijden voor het einde nog negen punten voorstaat. Dan moet je je als trainer afvragen of je het juiste gedaan hebt. Past je speelstijl wel op dat moment bij het elftal?"

"Het waren niet de topclubs waar ze tegen speelden, dus ze moesten het spel maken. Dat paste niet, want ze verspeelden punten. Daar kijk je als trainer naar. Waarom staat PSV negen punten voor, vervolgens negen punten achter, maar worden ze alsnog kampioen. Wat Farioli fout gedaan heeft? Nou, fout gedaan... Ik weet niet precies wat, natuurlijk. Ik kan alleen constateren dat hij negen punten voorsprong heeft verspeeld. Dat is niet goed gegaan. Maar ik weet niet wat daar dagelijks gebeurd is", aldus Van Bommel.