"Mark van Bommel zou toch een prima trainer voor Ajax zijn?"

Tijdens de uitzending wordt aanvankelijk Kjetil Knutsen genoemd als mogelijke kandidaat. Kenneth Perez ziet dat wel zitten, maar twijfelt of de Noor daadwerkelijk in beeld is bij Ajax. "Ik denk dat ze een Nederlandse trainer willen en dat hij daardoor afvalt, maar hij lijkt me een hartstikke goede keuze", aldus Perez.

Martijn Krabbendam heeft daar zijn twijfels bij. Hij vindt dat Ajax beter voor een ander type coach kan kiezen. "Hij werkt op een kunstgrasveld in Noord-Noorwegen. Dat doet hij hartstikke goed, maar kom op, hé", zegt de journalist. "We hebben Brian Priske bij Feyenoord gehad: dat was niks. Francesco Farioli bij Ajax, wat we er ook van vinden. Hij heeft het goed gedaan, maar lang niet iedereen was tevreden over hoe dat is gegaan. Neem gewoon een Nederlandse trainer."

Wat Krabbendam betreft zou Mark van Bommel perfect in dat profiel passen. "Hij heeft dan een PSV-verleden, dat kan dan niet. Maar hij heeft wel de uitstraling die bij Ajax past. Hij heeft wel het zelfvertrouwen, de branie. Dat zou toch een prima trainer voor Ajax zijn?"

Eerder dit jaar voerde Van Bommel gesprekken met NEC over een mogelijke terugkeer in de Eredivisie, maar die overgang kwam niet van de grond. Ook in België zou er belangstelling zijn voor de oefenmeester. Volgens het Eindhovens Dagblad prijkt zijn naam bovendien bovenaan het lijstje van technisch directeur Alex Kroes.