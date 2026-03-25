Mark Verkuijl voor het eerst weer in actie na overlijden vriendin

Jong Ajax-middenvelder Mark Verkuijl heeft dinsdag voor het eerst in lange tijd weer minuten gemaakt voor de Amsterdammers. In het oefenduel van de eerste selectie met FC Volendam (2-2) mocht de middenvelder na 64 minuten invallen op sportcomplex De Toekomst.

Voor Verkuijl is het een bijzonder moment, nadat hij een zware periode heeft gekend. De jonge Ajacied verloor vorig jaar zijn vriendin Elisa, die overleed na een tragisch ongeval. Daarnaast kampte hij zelf met een hamstringblessure, waardoor hij lange tijd niet in actie kwam.

Onder leiding van trainer Óscar García zat hij dinsdag weer bij de selectie van het eerste van Ajax en maakte hij zijn rentree tegen FC Volendam. Een bijzonder en emotioneel moment voor Verkuijl, die na een moeilijke tijd weer voorzichtig zijn eerste stappen op het veld zet in Amsterdam.