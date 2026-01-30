Marko Pantelic geniet van Ajax-talent: "Heeft mij echt verrast"

Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax
Marko Pantelic
Marko Pantelic Foto: © Pro Shots

Ajax speelde woensdagavond in de strijd om de Champions League tegen Olympiakos en Marko Pantelic stond in het verleden bij beide clubs onder contract. De 47-jarige voormalig profvoetballer vindt het mooi om te zien dat steeds meer talenten weer een kans krijgen. 

“Oscar Gloukh brengt iets nieuws, Mika Godts doet het goed en Rayane Bounida heeft mij echt verrast", vertelt hij op de website van ESPN. "Veel spelers leren ook van iemand als Wout Weghorst. Met Dolberg creëren we weer iets nieuws sinds hij terug is", constateert Pantelic. 

“Ik heb één advies voor de Ajax-fans: steun het team. Het is duidelijk dat dit team veranderingen doormaakt en aan het heropbouwen is", legt hij uit. "Heb geduld met de nieuwe spelers. Respecteer ze. Wacht de resultaten af. Wees geduldig en de resultaten zullen volgen", aldus Pantelic, die ook nog een boodschap heeft. "Groeten aan alle fans van Ajax. Het Ajax-publiek, de mensen bij Ajax, de spelers en de staf, ik stuur jullie heel veel knuffels en liefde.”

