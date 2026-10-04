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Marktwaarde Bouwman explodeert: Ajax-talent verdubbelt waarde

Thomas
bron: Transfermarkt
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman heeft de afgelopen maanden een enorme sprong gemaakt in zijn marktwaarde. De achttienjarige verdediger van Ajax wordt inmiddels geschat op acht miljoen euro. Eind mei stond zijn geschatte waarde op Transfermarkt nog op 3,5 miljoen euro, waardoor daar in enkele maanden tijd liefst 4,5 miljoen euro bij is gekomen.

Die stijging sluit aan bij de ontwikkeling die Bouwman bij Ajax heeft doorgemaakt. De jonge verdediger kwam dit seizoen al vier keer in actie in de Eredivisie en stond daarin 354 minuten op het veld. Ook in de kwalificatie voor de Conference League was hij belangrijk voor de Amsterdammers: Bouwman speelde zes wedstrijden en maakte daarin telkens deel uit van de basiself. 

Een blessure gooide vervolgens een beetje roet in het eten. Bouwman liep die kwetsuur op in het duel met PSV, na een charge van Ruben van Bommel. De Ajacied is daar nog altijd herstellende van en kwam daardoor de afgelopen periode niet meer in actie. Voor die blessure was de achttienjarige verdediger echter niet weg te denken uit het basiselftal van hoofdtrainer Michél. Ajax zal dan ook hopen Bouwman snel weer volledig fit terug te krijgen. 

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