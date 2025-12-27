AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Marktwaarde Kasper Dolberg licht gedaald na terugkeer bij Ajax

Joram
bron: Transfermarkt
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Kasper Dolberg keerde aan het begin van dit seizoen terug bij Ajax. De Deense spits kwam tot nu toe nog niet veel in actie voor de Amsterdammers, wat ook zichtbaar is in zijn licht gedaalde marktwaarde.

Ajax nam Dolberg voor tien miljoen euro over van RSC Anderlecht. Op dat moment vertegenwoordigde de aanvaller een marktwaarde van dertien miljoen euro. Sinds zijn terugkeer in Amsterdam is die waarde iets gedaald, van dertien naar twaalf miljoen euro. Dat valt te lezen op Transfermarkt.nl

Dolberg kwam dit seizoen in zeven Eredivisie-wedstrijden in actie voor Ajax, waarin hij twee keer tot scoren kwam. Daarnaast speelde hij drie duels in de Champions League, waarin hij eenmaal het net vond. De Deen ligt bij Ajax nog vast tot de zomer van 2029.

Gerelateerd:
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Frenkie de Jong imponeerde: "Schopte hem of trok hem onderuit"

0
Raul Moro en Oscar Gloukh

'Ajacied (23) is 'gedroomde aanwinst' van Spaanse hoogvlieger'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd