Marktwaarde Kasper Dolberg licht gedaald na terugkeer bij Ajax

Kasper Dolberg keerde aan het begin van dit seizoen terug bij Ajax. De Deense spits kwam tot nu toe nog niet veel in actie voor de Amsterdammers, wat ook zichtbaar is in zijn licht gedaalde marktwaarde.

Ajax nam Dolberg voor tien miljoen euro over van RSC Anderlecht. Op dat moment vertegenwoordigde de aanvaller een marktwaarde van dertien miljoen euro. Sinds zijn terugkeer in Amsterdam is die waarde iets gedaald, van dertien naar twaalf miljoen euro. Dat valt te lezen op Transfermarkt.nl.

Dolberg kwam dit seizoen in zeven Eredivisie-wedstrijden in actie voor Ajax, waarin hij twee keer tot scoren kwam. Daarnaast speelde hij drie duels in de Champions League, waarin hij eenmaal het net vond. De Deen ligt bij Ajax nog vast tot de zomer van 2029.