Marokkaanse bondscoach kent Brobbey goed: "Ik ken hem al langer"

Ook Brian Brobbey is een goede bekende van Ouahbi. "Ik ken hem al langer. Ik heb een toernooi afgewerkt in Amsterdam, daar was hij al heel goed. Toen was hij jonger, maar had hij al hetzelfde postuur en was hij fysiek ook al heel sterk", wordt de bondscoach geciteerd door De Telegraaf.

Brobbey was al drie keer trefzeker dit WK. Ook Ismael Saibari, ster van Marokko, scoorde er al drie. Wat volgens Ouahbi zijn beste positie is? "Laat ik allereerst benadrukken dat hij een getalenteerde speler is. Een speler met kracht en doorzettingsvermogen, een speler die goed is met beide voeten, een goede afmaker is en sterk in de duels. Hij is een speler met veel kwaliteit."