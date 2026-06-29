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Nederlands elftal

Marokkaanse bondscoach kent Brobbey goed: "Ik ken hem al langer"

Amber
bron: De Telegraaf
Mohamed Ouahbi
Mohamed Ouahbi Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal speelt komende nacht (Nederlandse tijd) de WK-wedstrijd tegen Marokko. Mohamed Ouahbi, bondscoach van Marokko, kent het Nederlandse voetbal goed.

Ook Brian Brobbey is een goede bekende van Ouahbi. "Ik ken hem al langer. Ik heb een toernooi afgewerkt in Amsterdam, daar was hij al heel goed. Toen was hij jonger, maar had hij al hetzelfde postuur en was hij fysiek ook al heel sterk", wordt de bondscoach geciteerd door De Telegraaf.

Brobbey was al drie keer trefzeker dit WK. Ook Ismael Saibari, ster van Marokko, scoorde er al drie. Wat volgens Ouahbi zijn beste positie is? "Laat ik allereerst benadrukken dat hij een getalenteerde speler is. Een speler met kracht en doorzettingsvermogen, een speler die goed is met beide voeten, een goede afmaker is en sterk in de duels. Hij is een speler met veel kwaliteit."

"Als je me vraagt wat zijn ideale positie is dan zeg ik: op het veld. Het belangrijkste is dat een speler met deze kwaliteiten op het veld staat. Het hangt ook af van het spel dat een team speelt om te kunnen zeggen waar Saibari het best kan spelen. Hij kan op 10, hij kan op flanken spelen, in de spits. Hij is voor ons een belangrijke speler", aldus de bondscoach over de PSV'er.

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