Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Marokko aast op groot talent van Ajax: "We willen het snel doen"

Amber
bron: Diario AS
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © Pro Shots

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) wil Ajax-talent Rayane Bounida overtuigen om in de toekomst voor het nationale team van Marokko uit te komen. Dat meldt Diario AS.

De negentienjarige middenvelder, geboren in België, geldt als een van de grootste talenten van zijn generatie en is inmiddels nadrukkelijk in beeld bij de Atlas Leeuwen. De FRMF probeert op dit moment meerdere spelers met een dubbele nationaliteit over te halen, waaronder Anass Salah-Eddine en Mohamed Ihattaren, maar volgens het Spaanse medium ligt de focus vooral op Bounida. 

De technicus maakt deel uit van Jong Ajax, waar hij zijn eerste stappen in het professionele voetbal zet, al wacht zijn echte doorbraak in Amsterdam nog. Bounida zelf lijkt het contact met Marokko niet te schuwen. Begin oktober deelde hij op Instagram een bericht over een overwinning van Marokko Onder 20 tegen Brazilië Onder 20, voorzien van een Marokkaanse vlag en een wijzende vinger omhoog, een gebaar dat in het land veel aandacht trok.

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui liet eerder al weten dat er achter de schermen gesprekken plaatsvinden met verschillende Europese talenten. "We willen het snel doen, maar administratief zijn er nog zaken om op te lossen", aldus Regragui tegenover AS.

Gerelateerd:
Pelle Clement krijgt instructies van Maurice Steijn

Clement neemt het op voor Heitinga: "Er is echt op ze ingehakt"

0
Gil Swerts

Belgische bondscoach Swerts passeert Ajacied: "Sportieve keuze"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Mohamed Ihattaren Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd