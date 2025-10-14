Marokko aast op groot talent van Ajax: "We willen het snel doen"

De Marokkaanse voetbalbond (FRMF) wil Ajax-talent Rayane Bounida overtuigen om in de toekomst voor het nationale team van Marokko uit te komen. Dat meldt Diario AS .

De negentienjarige middenvelder, geboren in België, geldt als een van de grootste talenten van zijn generatie en is inmiddels nadrukkelijk in beeld bij de Atlas Leeuwen. De FRMF probeert op dit moment meerdere spelers met een dubbele nationaliteit over te halen, waaronder Anass Salah-Eddine en Mohamed Ihattaren, maar volgens het Spaanse medium ligt de focus vooral op Bounida.

De technicus maakt deel uit van Jong Ajax, waar hij zijn eerste stappen in het professionele voetbal zet, al wacht zijn echte doorbraak in Amsterdam nog. Bounida zelf lijkt het contact met Marokko niet te schuwen. Begin oktober deelde hij op Instagram een bericht over een overwinning van Marokko Onder 20 tegen Brazilië Onder 20, voorzien van een Marokkaanse vlag en een wijzende vinger omhoog, een gebaar dat in het land veel aandacht trok.

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui liet eerder al weten dat er achter de schermen gesprekken plaatsvinden met verschillende Europese talenten. "We willen het snel doen, maar administratief zijn er nog zaken om op te lossen", aldus Regragui tegenover AS.