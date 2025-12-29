'Marokko mist Ziyech': "Vond dat hij zijn plekje verdiend had"

Anouar Diba verwacht dat Marokko de Afrika Cup - ondanks de hoge verwachtingen - niet gaat winnen. De voormalig profvoetballer, die in het verleden bij clubs als NAC Breda en FC Twente speelde, baalt dat voormalig Ajacied Hakim Ziyech niet bij de selectie zit.

"Marokko gaat hem niet pakken. Of er moet heel wat veranderen", waarschuwt hij op de website van VI. "Het publiek wil aanvallend spel, maar ze willen ook de beker winnen. Je moet een keuze maken. Het is óf en óf. Niet én en én. Het gaat niet samen. Ik zou ook anders spelen, zakelijker", legt Diba uit.

"We spelen voor eigen publiek, je hebt één kans om het volk wat te geven. Ik vond daarom ook dat Hakim Ziyech zijn plekje verdiend had", vervolgt hij. "Dan gaan er nu allerlei types roepen dat hij niet fit was. Maakt niet uit. Ziyech is Ziyech. Bij alle recente successen in het Marokkaanse voetbal was Ziyech belangrijk. Cruciaal zelfs. Hij is iemand die altijd beslissend is. We gaan er spijt van krijgen", voorspelt Diba.

Afgelopen week was hij te zien in het programma Mocro Inside, maar daar zit hij vooral als trainer te analyseren. "Ik heb soms moeite met het bekritiseren van bekenden, beken ik eerlijk. Dat vind ik gewoon niet horen. Loyaliteit staat bij mij bovenaan", benadrukt hij. "Dan houd ik me liever afzijdig in die tafelgesprekken. Maar ik denk wél dat er wat gebeurt als ik er ben", besluit Diba.