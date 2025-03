Martens boos: "Hij zei dat hij het verkeerd heeft beoordeeld"

"Het verbaasde mij niet dat het de tweede helft ontspoorde", blikt hij terug voor de camera van ESPN. "Ik vond al in de eerste helft dat er bij sommige momenten te snel gefloten werd zodat counters niet konden doorgaan, aan beide kanten trouwens. Ik zei al op de bank dat het een keer fout zou gaan. Ook tegen de vierde official zei ik dat het als het zo doorgaat het uit de hand gaat lopen", legt Martens uit.

Hij baalt ook dat de vierde official niet heeft ingegrepen bij de tweede gele kaart voor Alexandre Penetra. "Dat vind ik zo raar, dat die ook niet zijn verantwoordelijkheid pakt. Dat Higler ook daar niet geholpen werd. Je voelde aan alles dat het een verkeerde beslissing was. Bij PSV-uit voelde de vierde official zich wel geroepen om een handsbal terug te draaien, en hier voelt hij zich niet geroepen om in te grijpen. Je hoort dan dat de scheidsrechter de baas is. Maar daar kan je niet meer mee wegkomen, dat vind ik heel vreemd. Higler moet daar geholpen worden", constateert hij.

Na afloop sprak Martens nog met de arbiter. "Hij zei dat hij het verkeerd heeft beoordeeld", vervolgt de Belg, die wel een oplossing heeft voor Higler. "Als je iets langer wacht met zo'n kaart trekken dan zie je aan alle reacties om je heen dat je het verkeerd gezien hebt", adviseert Martens, die wel trots is op AZ. "Wij kregen het niet voor elkaar om de tweede goal te voorkomen, maar we kregen het wel voor elkaar om na al dat tumult nog te scoren. Als je donderdag bij zo'n wedstrijd op hoog niveau uitgeschakeld wordt, hier zo terugkomt en dit zo voor elkaar krijgt en aanspraak maakt op de drie punten, dat is gewoon heel goed van mijn jongens."