Martens wint ruim van Ajax: "We konden toeslaan op die momenten"

Maarten Martens was woensdagavond zeer tevreden na de overtuigende 6-0 zege van AZ op Ajax in het AFAS Stadion. De Alkmaarders domineerden de wedstrijd volledig en zagen hoe Ajax zich meerdere keren liet provoceren.

Ajax ging al na twee minuten onderuit en maakte gedurende de hele wedstrijd geen moment aanspraak op een beter resultaat. De ploeg van Fred Grim werd op alle fronten afgetroefd en wist geen enkele voldoende te halen.

"Ik denk dat ik er niet één moment moet uitpikken, dit was een teamprestatie", vertelt de AZ-coach bij ESPN na afloop van het duel. "Vanaf minuut één zitten we erbovenop en geven we Ajax het gevoel dat het geen makkelijke avond wordt. Ik ben heel tevreden over hoe de jongens dit hebben uitgevoerd."

"We wisten dat we konden toeslaan op de momenten dat zij wél doordekten. Dat hadden we vooraf ook zo benoemd. Dan zie je de ontlading bij de groep, omdat het onderdeel was van het plan en het ook daadwerkelijk zo uitpakt. Ik heb alleen maar complimenten voor deze groep", aldus Martens.